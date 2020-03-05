Відповідний пост вона оприлюднила у своєму Instagram.
Так, раніше Зінченко писала, що їй дзвонив президент України Володимир Зеленський і обіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину.
Через два тижні дівчина повідомила, що після дзвінка глави держави з нею досі ніхто не зв’язався. Зінченко також згадала про заборону на ввезення тварин в Україну з Китаю.
“Через 2 тижні після того, як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, через два тижні Україна ставить заборону. Причиною якої є випадок в Гонконзі, у собаки підозра на коронавірус… Зі мною ніхто не зв’язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого не чути, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли стоять вже нові проблеми. Якби все зробили протягом першого тижня, коли я звернилася за допомогою і мені її пообіцяли, вже все забулося б, і я незабаром була б удома. Новин у мене немає абсолютно ніяких зараз, що буде далі”, – зазначила Зінченко.
Дівчина уточнила, що не знає, скільки триватиме карантин у Китаї та як вона потрапить додому.
Зінченко додала, що з продуктами проблем зараз немає, але є проблема з питною водою, оскільки вона закінчилася і охорона будинку не дозволила їй вийти.
У своїх Stories дівчина також прокоментувала інформацію, оприлюднену агентством “Укрінформ”, що їй пропонують залишити собаку в посольстві та повернутися до України. У статті зазначено, що таку пропозицію озвучив Володимир Зеленський під час відвідання населеного пункту Нові Санжари.
“Якщо Китай не випускає жодної тварини зі своєї території, ми нічого не можемо. Ми, як держава, можемо їй запропонувати: хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми забираємо навіть у посольство, тобто собачка буде там”, – цитує Зеленського “Укрінформ”.
Глава держави додав, що собаку зможуть забрати з посольства відразу після надання Китаєм дозволу вивозити тварин.
Реагуючи на це повідомлення, Зінченко повідомила, що з нею з цього приводу ніхто поки не зв’язувався.
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1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила. Знаете, что ещё хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи. 🐾
- Раніше повідомлялося, що футбольний клуб “Шахтар” готовий відправити в Китай свій літак для того, щоб евакуювати громадян України, які залишилися там.
- У зв’язку з тим, що в Гонконзі зафіксували випадок інфікування собаки коронавірусом COVID-19, в Україні заборонили ввезення тварин з Китаю.