Українка Анастасія Зінченко, котра залишилася в китайському місті Ухань через заборону на вивезення собаки, повідомила, що з нею досі ніхто не зв'язався з приводу можливої евакуації.

Відповідний пост вона оприлюднила у своєму Instagram.

Так, раніше Зінченко писала, що їй дзвонив президент України Володимир Зеленський і обіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину.

Через два тижні дівчина повідомила, що після дзвінка глави держави з нею досі ніхто не зв’язався. Зінченко також згадала про заборону на ввезення тварин в Україну з Китаю.

“Через 2 тижні після того, як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, через два тижні Україна ставить заборону. Причиною якої є випадок в Гонконзі, у собаки підозра на коронавірус… Зі мною ніхто не зв’язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого не чути, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли стоять вже нові проблеми. Якби все зробили протягом першого тижня, коли я звернилася за допомогою і мені її пообіцяли, вже все забулося б, і я незабаром була б удома. Новин у мене немає абсолютно ніяких зараз, що буде далі”, – зазначила Зінченко.

Дівчина уточнила, що не знає, скільки триватиме карантин у Китаї та як вона потрапить додому.

Зінченко додала, що з продуктами проблем зараз немає, але є проблема з питною водою, оскільки вона закінчилася і охорона будинку не дозволила їй вийти.

У своїх Stories дівчина також прокоментувала інформацію, оприлюднену агентством “Укрінформ”, що їй пропонують залишити собаку в посольстві та повернутися до України. У статті зазначено, що таку пропозицію озвучив Володимир Зеленський під час відвідання населеного пункту Нові Санжари.

“Якщо Китай не випускає жодної тварини зі своєї території, ми нічого не можемо. Ми, як держава, можемо їй запропонувати: хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми забираємо навіть у посольство, тобто собачка буде там”, – цитує Зеленського “Укрінформ”.

Глава держави додав, що собаку зможуть забрати з посольства відразу після надання Китаєм дозволу вивозити тварин.

Реагуючи на це повідомлення, Зінченко повідомила, що з нею з цього приводу ніхто поки не зв’язувався.