Про це повідомляє Concert.ua.

В номінації потрапили такі роботи:

Гаррі Стайлс — As It Was — п’ять номінацій: “Відео року”, “Найкраща режисерська робота”, “Найкраще попвідео”, “Найкраща операторська робота” та “Найкраща хореографія”.

Normani, Cardi B Wild Side — Wild Side — три номінації: “Найкраще r&b відео”, “Найкраща операторська робота”, “Найкраща хореографія”.

Post Malone, The Weeknd — One Right Now: “Найкраще відео, створене в колаборації”.

Варто зауважити, що Муїньо вже перемагала на MTV Video Music Awards. Минулого року її кліп MONTERO для Lil Nas X переміг у номінації “Найкраща режисерська робота”.

ДОВІДКА. Таня Муїньо — режисерка, дизайнерка, стилістка і фотографиня, яка відома своєю роботою над кліпами популярних виконавців. У 2016 році почала співпрацю з українським виконавцем MONATIK, а згодом стала режисером 14 відеоробіт співака. Зокрема вона створила кліп на трек “ритмоLOVE”. У відео продемонстрували інсталяцію зі світлодіодних астер, програмовану стрічку-скакалку з led-матеріалів, ефекти та лазери, що гіпнозують.

MTV Video Music Awards — церемонія нагородження за створення відеокліпів, що заснували телеканалом MTV ще у 1984 році.