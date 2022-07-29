Про це повідомляє Concert.ua.
В номінації потрапили такі роботи:
- Гаррі Стайлс — As It Was — п’ять номінацій: “Відео року”, “Найкраща режисерська робота”, “Найкраще попвідео”, “Найкраща операторська робота” та “Найкраща хореографія”.
- Normani, Cardi B Wild Side — Wild Side — три номінації: “Найкраще r&b відео”, “Найкраща операторська робота”, “Найкраща хореографія”.
- Post Malone, The Weeknd — One Right Now: “Найкраще відео, створене в колаборації”.
Варто зауважити, що Муїньо вже перемагала на MTV Video Music Awards. Минулого року її кліп MONTERO для Lil Nas X переміг у номінації “Найкраща режисерська робота”.
ДОВІДКА. Таня Муїньо — режисерка, дизайнерка, стилістка і фотографиня, яка відома своєю роботою над кліпами популярних виконавців. У 2016 році почала співпрацю з українським виконавцем MONATIK, а згодом стала режисером 14 відеоробіт співака. Зокрема вона створила кліп на трек “ритмоLOVE”. У відео продемонстрували інсталяцію зі світлодіодних астер, програмовану стрічку-скакалку з led-матеріалів, ефекти та лазери, що гіпнозують.
MTV Video Music Awards — церемонія нагородження за створення відеокліпів, що заснували телеканалом MTV ще у 1984 році.
- Раніше український гурт “Океан Ельзи” презентував новий кліп на пісню “Квіти мінних зон”, яка була написана ще кілька років тому. Водночас відео відзняли нещодавно, і до нього увійшли документальні кадри з Донецької та Луганської областей. За словами автора, разом — це важливий проєкт допомоги, основа для збору коштів на пікапи для українських воїнів.
- Нагадаємо, британська співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню “Ой у лузі червона калина” разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим, публічно підтримавши Україну.
- Також легендарний англійський рок-гурт “The Rolling Stones” заспівав разом з українськими хористами на сцені у Відні. Разом вони виконали пісню “You Can’t Always Get What You Want”.