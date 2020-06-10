До світової Книги рекордів Гіннеса внесли колекціонерку з Дніпра Надію Комарову, яка зібрала найбільшу колекцію предметів у вигляді комах-сонечок.

Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

“Після успішно пройденої процедури формування доказової бази рекорду за всіма міжнародними правилами й повного документального супроводу, Національний реєстр рекордів отримав підтвердження від Книги рекордів Гіннеса про внесення колекції “Найбільша колекція предметів у вигляді комах-сонечок” в розділ найбільших світових колекцій”, – повідомила Лана Вєтрова.

Вона додала, що в колекції Надії Комарової налічується 11 680 примірників сонечок. Жінка стала 52-ю українкою, які в різний час потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

Диплом Книги Рекордів Надії Комарової вручать 11 червня на урочистій церемонії. Вітати рекордсменку будуть експерти Національного Реєстру Рекордів.