Директорка українського Інституту масової інформації Оксана Романюк відмовилася від німецької премії Йоганна Філіппа Пальма "за свободу слова і свободу друку". Причиною такого кроку стало те, що її номінували спільно з російським журналістом, засновником радіо "Эхо Москвы", Олексієм Венедіктовим.

Про це Романюк зазначила у Facebook.

Вона прочитала у DW, що Венедіктов став “першим росіянином, який отримав німецьку премію за свободу слова”.

“А я, мабуть, стала першою українкою, яка від неї відмовилась”

Організатори премії, Palm Foundation, написали Романюк ще навесні, що номінують її спільно з Венедіктовим, аргументуючи це тим, що і Україна, і РФ, “постраждали”.

“Але я не уявляю, як би я могла фізично стати на одну сцену і розділити одну нагороду з Венедіктовим. Зі службовим лібералом Кремля, політтехнологом, який не раз просував кремлівську пропаганду, публічно називав Путіна своїм “єдиним начальніком”, вихвалявся зв’язками з Лавровим, Пєсковим, іншими функціонерами і так далі”, – написала Романюк.

Вона зауважила, що Венедіктов був в курсі, що Фонд номінував росіянина й українку, зокрема як і про відмову Романюк від премії.

“Тим не менше, йому вистачило совісті піти і отримати цю премію, і розказати, що він “первий русскій журналіст, которий….” – йдеться у дописі директорки ІМІ.

Романюк також охарактеризувала російського громадянина, якому “не соромно зараз публічно розказувати про свою тяжку долю і отримувати премії”, зазначивши, що він є тим, що ми називаємо “хорошим”, тобто “банальним зверхнім імперіалістом”.

Водночас Романюк не має претензій до організаторів, пояснивши, що “вони щиро дуже далекі від наших реалій”.

“Це західноєвропейська християнська етика, миротворці, “простягніть руки один одному”. Ми довго листувалися з ними і продовжуємо листуватися. Їм непросто вийти за рамки усталеної картини світу і зрозуміти те, що відбувається тут. Але я знаю, що мені все ж вдалося викликати у них запитання і внутрішні дискусії. Попереду в нас ще багато роботи і багато роз’яснень, щоб розвіяти російську імперську магію”, – констатувала вона.

Своєю чергою, Олексій Венедиктов отримав міжнародну премію імені Йоганна Філіпа Пальма. Церемонія вручення відбулася у німецькому місті Шорндорф у неділю, 4 грудня, повідомляє DW.

В обґрунтуванні вручення премії Венедиктову членкиня опікунської ради Сейран Атеш нагадала про часи холодної війни до падіння Берлінської стіни. “Ми не повинні забувати, куди заведе нас ця війна в Україні. Ми не повинні забувати і повинні пам’ятати страждання і лиха, які Стіна принесла людям усього Радянського Союзу. Хоча Венедиктов підтримував зв’язки з Кремлем, його позиція як журналіста зрозуміла: він – прихильник свободи. Той факт, що представники опозиції також висловилися на його радіостанції, свідчить про мужність та переконаність”, – наголосила Атеш.

Як зазначив сам Венедиктов, він є першим громадянином РФ, котрий удостоєний цієї премії. Нагороду вручають раз на два роки, її грошовий еквівалент – 20 тисяч євро.

Довідка. Олексій Венедіктов – російський журналіст, у минулому – головний редактор і ведучий радіостанції “Эхо Москвы”, мажоритарним власником якої був “Газпром”. Після початку повномасштабної агресії РФ, 1 березня 2022 року “Роскомнагляд” заблокував сайт “Еха Москви” та відключив радіостанцію від етеру. Згодом рада директорів ухвалила рішення ліквідувати радіостанцію та сайт.