Про це дівчина розповіла в своєму Instagram.
Як повідомлялося раніше, в лютому мандрівниці з України Анастасії Зінченко відмовили в евакуації з Китаю. Причиною тому послужило бажання дівчини залишити країну разом зі своїм улюбленцем.
Президент України Зеленський зателефонував дівчині і пообіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину. Також футбольний клуб “Шахтар”, що належить олігархові Ринату Ахметову, заявляв про готовність відправити до Китаю свій літак для того, щоб евакуювати Зінченко та інших застрягли в країні громадян.
У п’ятницю, 1 травня, за більш ніж 2 місяці, дівчина нарешті повернулася додому в Херсон. Інформацію про те, як саме їй вдалося дістатися додому, мандрівниця поки тримає в таємниці.
“Я вдома. Коли прийде час і я зберуся думками і відпочину, я розповім вам історію про те, як ми повернулися додому. А зараз я насолоджуюся олів’є, шашликами, пловом і оселедцем під шубою”, — написала вона.
Водночас в коментарях українка розповіла, що ані Зеленський, ані “Шахтар” до її повернення не причетні.
Також вона опублікувала Instagram-історію про те, що їй вдалося встигнути повернутися до Дня народження бабусі.
- Наприкінці березня стало відомо, що літак футбольного клубу “Шахтар” готують для польоту в Китай для евакуації українців, які там залишились.
- 5 березня Анастасія Зінченко розповіла, що після дзвінка президента з нею ніхто не зв’язався з приводу можливої евакуації.