Про це дівчина розповіла в своєму Instagram.

Як повідомлялося раніше, в лютому мандрівниці з України Анастасії Зінченко відмовили в евакуації з Китаю. Причиною тому послужило бажання дівчини залишити країну разом зі своїм улюбленцем.

Президент України Зеленський зателефонував дівчині і пообіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину. Також футбольний клуб “Шахтар”, що належить олігархові Ринату Ахметову, заявляв про готовність відправити до Китаю свій літак для того, щоб евакуювати Зінченко та інших застрягли в країні громадян.

У п’ятницю, 1 травня, за більш ніж 2 місяці, дівчина нарешті повернулася додому в Херсон. Інформацію про те, як саме їй вдалося дістатися додому, мандрівниця поки тримає в таємниці.