Про це повідомляє портал TenisGang на сторінці в твітер.

З 2010 року українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала 13 титулів Жіночої тенісної асоціації (WTA), що дозволило їй зайняти дев’яте місце в списку найбільш успішних спортсменок останнього десятиліття.

Очолила рейтинг американка Серена Вільямс з 36 трофеями. Також в першій трійці опинилися чешка Петра Квітова (26 трофеїв) і представниця Данії Каролін Возняцкі (24).

А ось топ-10:

  1. Серена Вільямс (США) — 36.
  2. Петра Квітова (Чехія) — 26.
  3. Каролін Возняцкі (Данія) — 24.
  4. Агнешка Радванська (Польща) — 19 призів.
  5. Симона Галеп (Румунія) — 19.
  6. Вікторія Азаренка (Білорусь) — 17.
  7. Марія Шарапова (РФ) — 16.
  8. Плішкова (Чехія) — 15.
  9. Еліна Світоліна (Україна) — 13.
  10. Ангеліка Кербер (Німеччина) — 12.