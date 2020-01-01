Про це повідомляє портал TenisGang на сторінці в твітер.
З 2010 року українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала 13 титулів Жіночої тенісної асоціації (WTA), що дозволило їй зайняти дев’яте місце в списку найбільш успішних спортсменок останнього десятиліття.
Очолила рейтинг американка Серена Вільямс з 36 трофеями. Також в першій трійці опинилися чешка Петра Квітова (26 трофеїв) і представниця Данії Каролін Возняцкі (24).
А ось топ-10:
- Серена Вільямс (США) — 36.
- Петра Квітова (Чехія) — 26.
- Каролін Возняцкі (Данія) — 24.
- Агнешка Радванська (Польща) — 19 призів.
- Симона Галеп (Румунія) — 19.
- Вікторія Азаренка (Білорусь) — 17.
- Марія Шарапова (РФ) — 16.
- Плішкова (Чехія) — 15.
- Еліна Світоліна (Україна) — 13.
- Ангеліка Кербер (Німеччина) — 12.
- Раніше повідомлялося, що бій між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа був визнаний кращим боксерським поєдинком десятиліття.