Про це повідомляє портал TenisGang на сторінці в твітер.

З 2010 року українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала 13 титулів Жіночої тенісної асоціації (WTA), що дозволило їй зайняти дев’яте місце в списку найбільш успішних спортсменок останнього десятиліття.

Очолила рейтинг американка Серена Вільямс з 36 трофеями. Також в першій трійці опинилися чешка Петра Квітова (26 трофеїв) і представниця Данії Каролін Возняцкі (24).

А ось топ-10:

Серена Вільямс (США) — 36. Петра Квітова (Чехія) — 26. Каролін Возняцкі (Данія) — 24. Агнешка Радванська (Польща) — 19 призів. Симона Галеп (Румунія) — 19. Вікторія Азаренка (Білорусь) — 17. Марія Шарапова (РФ) — 16. Плішкова (Чехія) — 15. Еліна Світоліна (Україна) — 13. Ангеліка Кербер (Німеччина) — 12.