9-класниця Дарина Карпенко з Хмельницького здобула золоту медаль на міжнародній олімпіаді з інформатики для дівчат EGOI-2021.

Про це повідомили на сайті школи програмування “Алгоритм”, де навчається переможниця.

13-19 червня поточного року в Цюріху, Швейцарія відбувала перша Європейська олімпіада з програмування для дівчат (EGOI), організована Швейцарською олімпіадою з інформатики.

Метою заходу, який, як планується, стане щорічним і проводитиметься в різних країнах, було заохотити молодих жінок в олімпіадах з інформатики та зруйнувати стереотип про те, що інформатика — справа для хлопчиків.

В олімпіаді взяли участь 156 школярок з 43 трьох країн світу — від США до Японії та Нової Зеландії. Україну представляли четверо дівчат — Юлія Татарінова (Кременчук), Єлизавета Горох (Київ), Анастасія Потьомкіна (Київ) та Дарина Карпенко (Хмельницький).

Карпенко отримала 600 балів з 800 і посіла 10-е місце в загальному рейтингу, здобувши золоту медаль.

Татарінова, Горох та Потьомкіна отримали 533, 470 та 464 балів відповідно і здобули срібло.