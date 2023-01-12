Про це йдеться на сторінці “Міс Україна Всесвіт” в Instagram.
Зазначимо, що конкурс відбувається у Новому Орлеані, де й оберуть цьогорічну переможницю. Вчора, 11 січня відбувся півфінал. Учасниці мали вийти на сцену в сукні, купальнику та національному костюмі.
Апанасенко представляла Україну у блакитному купальнику з вирізом на животі, а головним елементом її образу стала накидка. До речі, їх номінантки мали розмалювати самостійно, презентуючи певну історію. На легкій накидці Вікторії було написано: “BE BRAVE LIKE UKRAINE”, а на малюнку зображена дівчина-пташка.
Крім того, українка вийшла у чорній коктейльній сукні від бренду FROLOV. На якому було видно синьо-жовте серце.
Під час виходу в національних костюмах Вікторія Апанасенко презентувала Україну, поставши в образі “Воїна Світла”. На ній була біла сукня з вишитими орнаментами, рукавами та комбінезон, що символізував броню. Голову дівчини прикрашав німб з колосками, а за спиною механічні крила.
Фінал конкурсу відбудеться 14 січня.
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