Цього року конкурсі "Міс Всесвіт-2022" у США, Україну представляє Вікторія Апанасенко, яка вразила глядачів шоу костюмом "Воїна Світла" з великими механічними крилами.

Про це йдеться на сторінці “Міс Україна Всесвіт” в Instagram.

Зазначимо, що конкурс відбувається у Новому Орлеані, де й оберуть цьогорічну переможницю. Вчора, 11 січня відбувся півфінал. Учасниці мали вийти на сцену в сукні, купальнику та національному костюмі.

Апанасенко представляла Україну у блакитному купальнику з вирізом на животі, а головним елементом її образу стала накидка. До речі, їх номінантки мали розмалювати самостійно, презентуючи певну історію. На легкій накидці Вікторії було написано: “BE BRAVE LIKE UKRAINE”, а на малюнку зображена дівчина-пташка.

Крім того, українка вийшла у чорній коктейльній сукні від бренду FROLOV. На якому було видно синьо-жовте серце.

Під час виходу в національних костюмах Вікторія Апанасенко презентувала Україну, поставши в образі “Воїна Світла”. На ній була біла сукня з вишитими орнаментами, рукавами та комбінезон, що символізував броню. Голову дівчини прикрашав німб з колосками, а за спиною механічні крила.

Фінал конкурсу відбудеться 14 січня.