Про це повідомляє Великий теніс України.

У фінальному матчі трав’яного турніру в Мілдьюре українська тенісистка перемогла представницю Японії Місакі Мацуда: 7: 6 (2), 6: 1. У стартовому сеті Закарлюк поступилася суперниці з рахунком 3: 5 і зуміла відіграти чотири сетбола.

Фото: btu.org.ua

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У Маріанни це вже п’ятий фінал в одиночному розряді на турнірах ITF World Tennis Tour і другий виграний титул в кар’єрі. У червні 2016 року киянка стала чемпіонкою 10-тисячника в Маріборі (Словенія).