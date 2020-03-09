Про це повідомляє Великий теніс України.
У фінальному матчі трав’яного турніру в Мілдьюре українська тенісистка перемогла представницю Японії Місакі Мацуда: 7: 6 (2), 6: 1. У стартовому сеті Закарлюк поступилася суперниці з рахунком 3: 5 і зуміла відіграти чотири сетбола.
Фото: btu.org.ua
У Маріанни це вже п’ятий фінал в одиночному розряді на турнірах ITF World Tennis Tour і другий виграний титул в кар’єрі. У червні 2016 року киянка стала чемпіонкою 10-тисячника в Маріборі (Словенія).
- Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримала свій перший титул в сезоні 2020 року, перемігши чешку Марі Боузкову, у важкому тригодинному фіналі в Монтерреї (Мексика).