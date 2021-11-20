Українська спортсменка Аніта Серьогіна завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з карате.

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Українка здобула срібну медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті світу в Дубаї, що проходить 16-21 листопада.

У фіналі Серьогіна поступилася олімпійській чемпіонці із Сербії Йовані Прекович з рахунком 1:2.

На шляху до фіналу українка перемогла Лінн Шенн (Нідерланди), Анте Стіляну (Кіпр), Індіру Зунігу (Іспанія), Джеймі Лім (Філіппіни) та Хайю Джумаа (Канада).

Це перша срібна медаль в історії українського жіночого карате на чемпіонатах світу. До цього найвищим досягненням України у жіночому розряді на світових першостях була бронза.

Медаль Серьогіної стала третьою для наших каратистів на змаганнях у Дубаї. Раніше Галина Мельник та Катерина Крива виграли бронзові нагороди.