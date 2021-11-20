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Українка здобула срібну медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті світу в Дубаї, що проходить 16-21 листопада.
У фіналі Серьогіна поступилася олімпійській чемпіонці із Сербії Йовані Прекович з рахунком 1:2.
На шляху до фіналу українка перемогла Лінн Шенн (Нідерланди), Анте Стіляну (Кіпр), Індіру Зунігу (Іспанія), Джеймі Лім (Філіппіни) та Хайю Джумаа (Канада).
Це перша срібна медаль в історії українського жіночого карате на чемпіонатах світу. До цього найвищим досягненням України у жіночому розряді на світових першостях була бронза.
Медаль Серьогіної стала третьою для наших каратистів на змаганнях у Дубаї. Раніше Галина Мельник та Катерина Крива виграли бронзові нагороди.
- Раніше повідомлялося, що 48-річний Ігор Євтушенко, який працює двірником у херсонській школі, став чемпіоном світу з джиу-джитсу.
- 7 листопада 2021 року 19-річний українець Юрій Захарєєв завоював золоту медаль Чемпіонату світу з боксу у ваговій категорії до 71 кілограма.
- На Чемпіонаті Європи з боксу серед молоді троє українських спортсменів стали чемпіонами. Загалом Україна отримала 14 медалей.
- У вересні 2021 українські спортсмени вибороли чотири золоті медалі на чемпіонаті світу з веслування, який відбувся 18 вересня у Копенгагені (Данія).