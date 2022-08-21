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Українка здобула «золото» зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2022

Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула першість на змаганнях зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики та принесла збірній України золоту медаль. Вперше за 10 років Україна виборола медаль на дорослому чемпіонаті Європи в жіночих стрибках у висоту, до цього у 2012 році Олена Холоша здобула "бронзу".

Понеділок, 22 серпня 2022, 00:43
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Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

У Німеччині завершився останній фінал за участю України на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022. Українські спортсменки змагалися за медалі у стрибках у висоту серед жінок. Збірну представляли: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх взяла висоту у 1.86 і 1.9 м та вирішила пропускати 1.93. Тим часом Ірина Геращенко з першої спроби пройшла 1.82, з другої – 1.86, та подолала 1.90. На висоті 1.93 м у Геращенко лише з третього разу встояла планка – і двоє українок залишись змагатись.

Проте, згодом єдиною з п’яти учасниць, які залишалися в секторі для стрибків у висоту, планку у 1.95 метра з першої спроби взяла Магучіх.

Зрештою їй не підкорилась висота у 1.97 м, проте завдяки успішним попереднім спробам усе одно забезпечила собі “золото” на 1.95 м. Так само на 1.95 метра зупинилася чорногорка Марія Вуковіч, яка вперше в кар’єрі виграла срібну медаль такого рівня. “Бронзу” здобула 17-річна сербка Ангеліна Топіч.

Враховуючи усі види Мультиспортивного Євро-2022, спортсменка Магучіх принесла Україні п’яте “золото” та збільшила кількість медалей до 22 у загальному заліку.

Теги: Магучіх, спортсмени, стрибки у висоту, чемпіонат Європи-2022, золото

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