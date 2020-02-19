Про це вона розповіла в своєму Instagram-блозі.
Як повідомлялося раніше, сьогодні літак авіакомпанії SkyUp з українцями вилетів з китайського міста Ухань, який став осередком епідемії коронавируса COVID-19. На борт літака сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації.
Серед них була і Анастасія Зінченко. Дівчина розповіла, що причиною відмови стало те, що вона хотіла залишити країну, де спостерігається спалах нового коронавірусу, разом зі своєю собакою Мішею. Після того, як вона зв’язалася з цього приводу з Міністерством закордонних справ України та почала давати коментарі ЗМІ, посольство дало дозвіл на евакуацію разом з собакою, “але за умови, якщо все буде відповідати з санітарними нормами”.
Оскільки дівчина знаходиться в закритому на карантин місті Ухань, зібрати необхідні документи було непросто, але їй все ж вдалося це зробити.
“Оскільки я перебуваю в Ухані, де все закрито та пересування по місту вже неможливі, тільки на спеціальній машині у якої є дозвіл, а таку машину знайти і забронювати поїздку можна через правоохоронні органи. Я знайшла одну єдину ветеринарну клініку яка мені допомогла, люди з Гуанчжоу збирали та передавали мені документи посилкою. Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи і забрала клітку для її перевезення, відправила всі документи в першій половині дня в посольство”, — поділилася Анастасія.
Пізніше стало відомо, що посольство не передало документи й від свого імені вирішило відмовити їй в евакуації, пославшись на те, що таке рішення прийняла китайська сторона.
“Моє повідомлення та питання про собаку вони ігнорували. Після чого співробітник і представник від посольства України мені подзвонив і сказав що я з собакою евакуюватися не можу. Запевняв, що китайська сторона відмовила. Ми зв’язалися з МЗС, вони прислали письмову відповідь, де було написано, що вони мають старий набір документів і вони навіть були не в курсі, що я зібрала всі документи і подала їх в посольство. Тобто, посольство документи нікуди не передало, а від себе мені відмовили в евакуації. Раніше вони мені дзвонили і запевняли, що в відмовах винні будь-які інші люди, китайська сторона, але не вони. Але як виявилося, вони просто знущалися весь цей час наді мною, отримавши документи, їх нікуди не надали”, — розповіла мандрівниця.
Тим часом в Ухані почали діяти нові правила: людей з житлового комплексу не випускають на вулиці навіть за перепустками. Для того, щоб потрапити в магазин і купити продукти, дівчині довелося звертатися в поліцію. Анастасія сподівається, що якнайшвидше повернеться додому.
“Все б добре але і в магазин мене не впустили, потрібні документи і пропуски, які я не знаю де дістати, посольство теж відмовилося проінформувати в цьому питанні. Я купила біля будинку в невеликому магазині що змогла і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся що скоро все закінчиться і потраплю додому з Мішею”, — підсумувала вона.
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Мои старания попасть с Мишей домой и результат 😭 Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей 🙏
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.
- Разом з українцям на борту літака для евакуації знаходяться громадяни 9 країн.
- Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька уточнила, що іноземців разом з українцями евакуюють в одне місце. Однак, куди саме, не повідомила. Жителі міст в декількох областях України виступили проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців в їхніх лікарнях.
- У Міністерстві охорони здоров’я закликали не піднімати паніку з приводу прибуття евакуйованих з Китаю українців.