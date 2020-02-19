Про це вона розповіла в своєму Instagram-блозі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні літак авіакомпанії SkyUp з українцями вилетів з китайського міста Ухань, який став осередком епідемії коронавируса COVID-19. На борт літака сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації.

Серед них була і Анастасія Зінченко. Дівчина розповіла, що причиною відмови стало те, що вона хотіла залишити країну, де спостерігається спалах нового коронавірусу, разом зі своєю собакою Мішею. Після того, як вона зв’язалася з цього приводу з Міністерством закордонних справ України та почала давати коментарі ЗМІ, посольство дало дозвіл на евакуацію разом з собакою, “але за умови, якщо все буде відповідати з санітарними нормами”.

Оскільки дівчина знаходиться в закритому на карантин місті Ухань, зібрати необхідні документи було непросто, але їй все ж вдалося це зробити.

“Оскільки я перебуваю в Ухані, де все закрито та пересування по місту вже неможливі, тільки на спеціальній машині у якої є дозвіл, а таку машину знайти і забронювати поїздку можна через правоохоронні органи. Я знайшла одну єдину ветеринарну клініку яка мені допомогла, люди з Гуанчжоу збирали та передавали мені документи посилкою. Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи і забрала клітку для її перевезення, відправила всі документи в першій половині дня в посольство”, — поділилася Анастасія.

Пізніше стало відомо, що посольство не передало документи й від свого імені вирішило відмовити їй в евакуації, пославшись на те, що таке рішення прийняла китайська сторона.

“Моє повідомлення та питання про собаку вони ігнорували. Після чого співробітник і представник від посольства України мені подзвонив і сказав що я з собакою евакуюватися не можу. Запевняв, що китайська сторона відмовила. Ми зв’язалися з МЗС, вони прислали письмову відповідь, де було написано, що вони мають старий набір документів і вони навіть були не в курсі, що я зібрала всі документи і подала їх в посольство. Тобто, посольство документи нікуди не передало, а від себе мені відмовили в евакуації. Раніше вони мені дзвонили і запевняли, що в відмовах винні будь-які інші люди, китайська сторона, але не вони. Але як виявилося, вони просто знущалися весь цей час наді мною, отримавши документи, їх нікуди не надали”, — розповіла мандрівниця.

Тим часом в Ухані почали діяти нові правила: людей з житлового комплексу не випускають на вулиці навіть за перепустками. Для того, щоб потрапити в магазин і купити продукти, дівчині довелося звертатися в поліцію. Анастасія сподівається, що якнайшвидше повернеться додому.

“Все б добре але і в магазин мене не впустили, потрібні документи і пропуски, які я не знаю де дістати, посольство теж відмовилося проінформувати в цьому питанні. Я купила біля будинку в невеликому магазині що змогла і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся що скоро все закінчиться і потраплю додому з Мішею”, — підсумувала вона.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.