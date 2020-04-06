Українські жінки на карантині стали частіше готувати їжу, а чоловіки більше спати та займатися сексом.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи “Рейтинг”.

Згідно з опитуванням, проведеним 1-2 квітня, жінки почали частіше стежити за новинами та готувати їжу.

Чоловіки частіше почали займатися спортом, більше часу, ніж зазвичай, витрачають на сон, алкоголь та секс. Особливо ті чоловіки, які через карантин не ходять на роботу.

У віковому розрізі саме молоді люди (18-29 років) частіше за інших дивляться фільми, займаються саморозвитком, спортом, своїм хобі, спілкуються з друзями і близькими, сплять, їдять, слухають музику, займаються сексом.

Їжу частіше готують люди не похилого віку, а до 40 років. Чоловіки це роблять значно активніше, ніж до карантину.

Варто зазначити, що ті респонденти, які продовжують ходити на роботу, стали набагато більше дивитися фільмів, стежити за новинами, більше спати і їсти, хоча і менше за тих респондентів, які сидять вдома.

Зайнятість практично не позначилася на частоті їхніх сексуальних контактів.