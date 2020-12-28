Про це повідомляє IJF.
Експерти визначились, що українка Дар’я Білодід була найкращою дзюдоїсткою у 2019/2020 роках. Минулого року спортсменка завоювала золото на чемпіонаті Європи, Європейських іграх і Grand Slam.
У 2020 році на рахунку українки золота і бронзова медалі на турнірах серії Grand Slam. 21-річна Дар’я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу в категорії до 48 кг.
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Фото: dariabilodid7 / Instagram
- Про 19-річну українську дзюдоїстку Дарину Білодід, що в серпні минулого року стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу, зняли документальний фільм.