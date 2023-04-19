Про це повідомляє пресслужба олімпіади.
Загалом із 213 конкурсантів нагороджено 26 золотих медалей, 36 срібних медалей, 57 бронзових медалей та 42 почесні відзнаки.
Від європейських команд брали участь 151 учасник, з них 13 отримали золоті медалі, 28 — срібні, 39 — бронзові та 33 почесні відзнаки.
На сайті Олімпіади повідомили: “Ідеальний бал отримали 14 учасників. Нагороду за найкращу європейську команду отримала українська команда”.
Основна частина олімпіади проходила в суботу та неділю. У кожен із конкурсних днів учасники мали по 3 задачі, на розв’язання яких було чотири з половиною години.
- Українка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики. У такий спосіб, країна на третьому чемпіонаті світу поспіль отримує нагороду у жіночих стрибках у висоту.
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