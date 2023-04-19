Вчора, 18 квітня, у Словенії жіноча збірна України з математики здобула звання найкращої європейської команди на цьогорічній European Girls’ Mathematical Olympiad.

Про це повідомляє пресслужба олімпіади.

Загалом із 213 конкурсантів нагороджено 26 золотих медалей, 36 срібних медалей, 57 бронзових медалей та 42 почесні відзнаки.

Від європейських команд брали участь 151 учасник, з них 13 отримали золоті медалі, 28 — срібні, 39 — бронзові та 33 почесні відзнаки.

На сайті Олімпіади повідомили: “Ідеальний бал отримали 14 учасників. Нагороду за найкращу європейську команду отримала українська команда”.

Основна частина олімпіади проходила в суботу та неділю. У кожен із конкурсних днів учасники мали по 3 задачі, на розв’язання яких було чотири з половиною години.