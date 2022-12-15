Про це повідомляє “Суспільне”.
Зазначається, що Деха вперше в кар’єрі здобула медаль чемпіонату світу. Українка показала найкращий результат серед усіх учасниць, у третій спробі подужавши 122 кілограми, отримавши мале “золото”.
Водночас Аліна Марущак з результатом 119 кілограмів посіла друге місце в ривку. В трійці також опинилася китаянка Лян Сяомей з результатом 118 кілограмів.
Україна вже здобувала на цьому турнірі одну малу медаль: “бронзу” в ривку в категорії до 59 кілограмів, якою нагородили Камілу Конотоп.
WELL DONE! Gold medal in Snatch for Ukraine🇺🇦! Iryna Dekha lifts 3 good lifts! Watch her snatching 122KG during the Women 81KG A Group at 2022 IWF WWC! Congratulations, we love the celebration🤍🥇 pic.twitter.com/DlthUrJ26a
— IWF (@iwfnet) December 14, 2022
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