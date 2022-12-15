Українки Ірина Деха та Аліна Марущак вибороли дві нагороди на чемпіонаті світу-2022 з важкої атлетики — "золото" й "срібло". ЧС-2022 триває в столиці Колумбії Боґоті.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що Деха вперше в кар’єрі здобула медаль чемпіонату світу. Українка показала найкращий результат серед усіх учасниць, у третій спробі подужавши 122 кілограми, отримавши мале “золото”.

Водночас Аліна Марущак з результатом 119 кілограмів посіла друге місце в ривку. В трійці також опинилася китаянка Лян Сяомей з результатом 118 кілограмів.

Україна вже здобувала на цьому турнірі одну малу медаль: “бронзу” в ривку в категорії до 59 кілограмів, якою нагородили Камілу Конотоп.