Найближчим часом Палата представників США планує проголосувати за законопроєкт про ленд-ліз військової зброї для України. Вперше і востаннє він був прийнятий у США під час Другої світової війни, і зараз також може стати переламним моментом у перебігу російсько-української війни.

#Букви запитали про наслідки прийняття цього законопроєкту в народного депутата від партії “Слуга народу” Єгора Чернєва, який віднедавна займається контролем постачання зброї в Україну.

#Букви запитали у нардепа про те, чи не похитнулася довіра американських партнерів після чуток, що в Україні надана ними зброя не доходить до фронту? Саме їх Чернєв нещодавно розвінчав у себе на сторінці у Facebook.

Нардеп переконаний: жодного впливу на постачання озброєння за ленд-лізом ця ситуація не матиме. Українські союзники в оцінці ефективності використання військової допомоги керуються перш за все своїми джерелами та протоколами. Однак, все одно цю ситуацію необхідно дослідити та остаточно розвіяти чутки як безпідставні.

“Оскільки інформація таки була оприлюднена, за дорученням керівництва держави я вже деякий час перевіряю її із залученням високопосадовців нашого Міноборони та фахівців з боку союзників”, – наголосив Єгор Чернєв.

Які переваги у веденні війни проти РФ для України надасть ленд-ліз, переоцінити складно. Нардеп пояснив, що саме для нас означатиме прийняття цього законопроєкту в США.

“Українська армія отримає доступ до найбільшого у світі “військового супермаркету”, де ми можемо брати все, що нам наразі потрібно, і що ми здатні використовувати за своїм рівнем підготовки”, – наголосив Чернєв. – Насамперед ми отримаємо те, в чому є нагальна потреба і що не вимагає тривалого часу для тренування. Це гаубиці, ударні дрони, реактивні системи залпового вогню тощо”.

Він додав, що з американськими літаками та комплексними системами ППО та ПРО ситуація складніша, оскільки підготовка їх операторів триває щонайменше кілька місяців.

“Але якщо ми зможемо підготувати своїх фахівців, то припускаю, що ми отримаємо і це озброєння”, – наголосив нардеп.

Він додав, що ніхто більше гратися з Росією не буде – Захід прийняв рішення про розгром путінської армії , воно остаточне і оскарженню не підлягає. Єдине, що тепер залишилося – реалізувати його на полі бою.

Єгор Чернєв переконаний, що Україна з цим впорається.