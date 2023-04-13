Готуючись до контрнаступу, українська армія шукає слабкі місця в лінії оборони РФ – WP

Попри те, що українські воїни знаходяться в очікуванні підтримки від західних союзників та потребують більше снарядів, вони все ж проводять операції з пошуку вразливих місць в російській обороні перед весняним контрнаступом.

Про це сповіщає Washington Post.

Як повідомляється, на одній з позицій, розташованих поблизу російських окопів, український сержант спільно зі своїми колегами з іншого підрозділу працюють над пошуком слабких місць і планування ударів, націлених на знищення укріплень. У ході цих операцій військові використовують безпілотники для спостереження за російською армією.

“Ми випробовуємо їх сили. І, звісно, вони роблять те ж саме – перевіряють наші можливості”, – пояснив сержант.

За словами сержанта, проведення цих невеликих операцій є підготовкою до контрнаступу, у той час як українська армія очікує передачу боєприпасів та важкої техніки від партнерів.

Зазначено, що наступальну операцію дещо ускладнює витік надсекретних розвідувальних даних Пентагону, які нещодавно з’явилися в соціальних мережах. Оскільки в документах містилися деталі про можливості української армії. Зокрема, і про “прогалини” в протиповітряній обороні, що може вплинути на зміну планів.

Відзначається, що сержант з Донецької області протягом більше ніж 6 місяців займає одну і ту ж позицію в окопіє.

“Ми вже впізнаємо їх голоси, їхні голоси. Вночі лунають багато п’яних криків, переважно лайливих, – коментує він поведінку російських солдатів, які знаходяться трохи більше ніж за кілометр від його дислокації.

Крім того, інший командир, який воює біля околиць міста Бахмут, також поділився інформацією про проведення подібних підготовчих операцій, спрямованих на перевірку оборони РФ. За його словами, нещодавно прибули групи російських армійців для створення нових окопів.

“Вони досить добре укріплюють свої позиції. До того ж вони це роблять усім, що можуть знайти: деревиною чи навіть сміттям”, – зауважив командир.

Додамо, що Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ проти Росії попри наслідки можливого витоку документів розвідки США.