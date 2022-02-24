Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.
Повідомляється, що місто Щастя на Луганщині, яке атакувала російська армія, відвойовано українськими військовими.
“Спроба нападу агресора закінчилась для них вагомими втратами: знищено техніку окупантів та вбито майже 50 російських військових”, – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Також за даними Державної прикордонної служби України, у декількох населених пунктах Луганської області з’явились колони російських танків.
- У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету. У дійсності ці перебої спровоковано перенавантаженням мережі.
- Якщо почули сирени, гудки підприємств поруч або попередження з гучномовців, першою чергою – не панікуйте.