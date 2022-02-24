За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, українські військові відбили місто Щастя від осійської атаки. Ворог зазнав значних втрат.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Повідомляється, що місто Щастя на Луганщині, яке атакувала російська армія, відвойовано українськими військовими.

“Спроба нападу агресора закінчилась для них вагомими втратами: знищено техніку окупантів та вбито майже 50 російських військових”, – йдеться у повідомленні.