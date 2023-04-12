Про це сповіщає The Washington Post.

Зазначається, що боєприпаси – цінний ресурс в артилерійській війні проти РФ. Та армія, якій вдається викорстати менше снарядів та озброєнь, зможе переламати хід бойових дій. Відтак, навіть за умов дефіциту українські військові випускають близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд. Натомість армія Росії, яка також зіткнулася з дефіцитом боєприпасів, за деякими оцінками, випускає втричі більше снарядів.

Як повідомляється, артилерійські снаряди для українських гармат радянських часів, що становлять значну частину їхнього арсеналу, вже давно в дефіциті. Це змушує українську армію покладатися на артилерію, передану західними союзниками, тому що вони використовують снаряди калібру 155 мм, яких в України зараз більше, проте набагато менше гармат.

Як пояснили у виданні, з швидкістю, з якою Україна веде вогонь, ці запаси можуть найближчим часом закінчитися. Водночас західні союзники намагаються збільшити виробництво снарядів. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що темпи витрат боєприпасів українською армією набагато перевищують тодішні темпи їх виробництва.

Коментуючи це, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив, що головне питання, яке викликає занепокоєння, — це стійкість.

“Колишні країни Варшавського договору демонтували свої виробничі лінії боєприпасів радянського калібру, тому що стали членами альянсу. Зараз наша армія потребує цих боєприпасів. Тож, постає наступне питання: яким чином відновити виробничі лінії?”, – додав він.