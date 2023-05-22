Джерело: інтерв’ю Петра Порошенка виданню RTL.
Лідер “ЄС” закликав Захід у жодному разі “не просувати ідею заморожування війни”, пояснивши, що наразі “ключ до миру” знаходиться не в руках Києва, Вашингтона чи Брюсселя, натомість — у руках російського президента Путіна.
Моє повідомлення таке: будь ласка, не бійтеся поразки Путіна та його кліки. Ми стоїмо тут, на Парламентській асамблеї НАТО. Я пишаюся, що бачу тут український прапор. І я молюся, щоб за короткий час ми також побачили прапор України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Усі країни-члени НАТО, зокрема Люксембург, наразі захищені не статтею 5 альянсу від російської агресії – їх захищає синьо-жовтий щит українських армійців”, – наголосив Порошенко.
Окрім цього, політик розповів, чому важливе створення коаліція літаків-винищувачів. За його словами, на цей час у нас відбувається війна позицій, майже немає наступальних і оборонних рухів. Наш основний фронт знаходиться на сході країни.
Наша мета проста: знищити якомога більше російських орків. Щоб якомога більше російських військ зосередилося навколо Бахмута”.
Він пояснив, що це потенційно дало б змогу організувати контрнаступ. І зауважив, що саме тому потрібна була зміна гри: “спочатку ми створили танкову коаліцію, потім коаліцію ППО, потім коаліцію далекобійної зброї”. Політик висловив сподівання, що після саміту G7 буде коаліція з бойової авіації. Відповідно до стандартів НАТО, Україна повинна домінувати у повітряному просторі.
Окрім цього Порошенко наголосив, що український народ на цій війні захищає європейські цінності, тому ще до кінця цього року мають початися переговори про вступ України в Євросоюз. Він також висловив сподівання, що НАТО буде зацікавлене у вступі нашої країни, оскільки саме українські армійці нині захищають європейські цінності.
Зауважимо, Парламентська асамблея НАТО визнала воєнні злочини Росії проти України геноцидом. Одностайним рішенням вони заявили, що російський режим – рашизм.
- Президент США Джо Байден нині остаточно не вирішив, чи будуть особисто Сполучені Штати надавати Україні винищувачі F-16 або це робитимуть союзники.
- Президент США Джо Байден заявив, що у боях за Бахмут росіяни втратили понад 100 тисяч осіб. У числі враховано санітарні втрати.
- У липні у Вільнюсі на саміті НАТО лідери мають схвалити тисячі сторінок секретних військових планів, у яких вперше з часів “холодної війни” буде докладно описано, як альянс відреагує на російську атаку.