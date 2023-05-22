Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, котрий перебуває на сесії Парламентської асамблеї НАТО, висловив сподівання, що цього року розпочнуться перші переговори про вступ України до ЄС. Політик також наголосив, що українська армія нині захищає країни НАТО від російської агресії, тож Альянс має бути зацікавлений надати членство Україні.

Джерело: інтерв’ю Петра Порошенка виданню RTL.

Лідер “ЄС” закликав Захід у жодному разі “не просувати ідею заморожування війни”, пояснивши, що наразі “ключ до миру” знаходиться не в руках Києва, Вашингтона чи Брюсселя, натомість — у руках російського президента Путіна.

Моє повідомлення таке: будь ласка, не бійтеся поразки Путіна та його кліки. Ми стоїмо тут, на Парламентській асамблеї НАТО. Я пишаюся, що бачу тут український прапор. І я молюся, щоб за короткий час ми також побачили прапор України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Усі країни-члени НАТО, зокрема Люксембург, наразі захищені не статтею 5 альянсу від російської агресії – їх захищає синьо-жовтий щит українських армійців”, – наголосив Порошенко.

Окрім цього, політик розповів, чому важливе створення коаліція літаків-винищувачів. За його словами, на цей час у нас відбувається війна позицій, майже немає наступальних і оборонних рухів. Наш основний фронт знаходиться на сході країни.

Наша мета проста: знищити якомога більше російських орків. Щоб якомога більше російських військ зосередилося навколо Бахмута”.

Він пояснив, що це потенційно дало б змогу організувати контрнаступ. І зауважив, що саме тому потрібна була зміна гри: “спочатку ми створили танкову коаліцію, потім коаліцію ППО, потім коаліцію далекобійної зброї”. Політик висловив сподівання, що після саміту G7 буде коаліція з бойової авіації. Відповідно до стандартів НАТО, Україна повинна домінувати у повітряному просторі.

Окрім цього Порошенко наголосив, що український народ на цій війні захищає європейські цінності, тому ще до кінця цього року мають початися переговори про вступ України в Євросоюз. Він також висловив сподівання, що НАТО буде зацікавлене у вступі нашої країни, оскільки саме українські армійці нині захищають європейські цінності.

Зауважимо, Парламентська асамблея НАТО визнала воєнні злочини Росії проти України геноцидом. Одностайним рішенням вони заявили, що російський режим – рашизм.