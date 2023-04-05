Західні офіційні особи вважають, що Україна завдає глибоких ударів і накопичує боєприпаси перед очікуваним контрнаступом у найближчі місяці.

Про це інформує CNN.

Так, деякі з цих глибоких ударів по російських позиціях на півдні України є підготовкою до майбутнього наступу.

Протягом усієї кампанії ми бачили, що українці дуже вправні у націлюванні цих точних систем HIMARS на конкретні російські цілі”, – зазначили офіційні особи.

Посадовці також зауважили, що Україна накопичуватиме боєприпаси перед контрнаступом, водночас вони не помітили жодної нестачі, яка б обмежила повсякденні операції.

Ми не спостерігаємо, щоб вони були змушені обмежувати свої операції через нестачу боєприпасів. Вочевидь, що зараз вони хочуть накопичити запаси, бо готуються до наступу, тому їм потрібні гарантії постачання для того, щоб мати змогу продовжувати наступ. З того, що ми бачимо, вони отримують ці запаси зараз”, – пояснили посадовці.

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Раніше стало відомо, що нові бригади, підготовлені Міністерством внутрішніх справ, воюватимуть разом із регулярними армійськими підрозділами, підкріпленими новими західними танками та тисячами військовослужбовців, навчених арміями союзників за межами України. У матеріалі Reuters зазначили, що Україна готує 40-тисячне штурмове угруповання для контрнаступу.