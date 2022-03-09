Про це Українська асоціація футболу повідомила на сторінці в Instagram.
Посилаючись на статтю 62 Дисциплінарних правил УАФ, за розглядом та перевіркою інформації від 08.03.2022 про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Анатолієм Тимощуком, Комітет з етики та чесної гри УАФ звертається щодо введення низки санкцій проти футболіста.
Серед них:
- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення футболіста всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити його з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
Попри російське вторгнення в Україну, Тимощук продовжує працювати в Росії на посаді асистента тренера ФК “Зеніт”, а його єдиною заявою, дотичною до цієї теми, було повідомлення про неможливість платити аліменти колишній дружині через санкції проти Росії.
- Нагадаємо, російська телеведуча Тетяна Лазарєва приїхала в Україну на фільмування, однак після початку війни з Росією залишилась у Києві. Вона мала стати суддею гумористичного проєкту “Ліга сміху”.
- Варто зазначити, що запит “Як поїхати з Росії?” є одним з найбільш поширених у Росії. #Букви поцікавилися, які запити лідирують у різних регіонах Росії.