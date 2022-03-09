Про це Українська асоціація футболу повідомила на сторінці в Instagram.

Посилаючись на статтю 62 Дисциплінарних правил УАФ, за розглядом та перевіркою інформації від 08.03.2022 про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Анатолієм Тимощуком, Комітет з етики та чесної гри УАФ звертається щодо введення низки санкцій проти футболіста.

Серед них: 

  1. позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
  2. доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення футболіста всіх державних нагород та почесних звань;
  3. позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
  4. виключити його з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Попри російське вторгнення в Україну, Тимощук продовжує працювати в Росії на посаді асистента тренера ФК “Зеніт”, а його єдиною заявою, дотичною до цієї теми, було повідомлення про неможливість платити аліменти колишній дружині через санкції проти Росії.