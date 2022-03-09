Комітет з етики та чесної гри Українська асоціація футболу хоче позбавити футболіста українського походження Анатолія Тимощука усіх нагород через його ігнорування війни Росії проти України.

Про це Українська асоціація футболу повідомила на сторінці в Instagram.

Посилаючись на статтю 62 Дисциплінарних правил УАФ, за розглядом та перевіркою інформації від 08.03.2022 про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Анатолієм Тимощуком, Комітет з етики та чесної гри УАФ звертається щодо введення низки санкцій проти футболіста.

Серед них:

позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ; доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення футболіста всіх державних нагород та почесних звань; позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України; виключити його з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Попри російське вторгнення в Україну, Тимощук продовжує працювати в Росії на посаді асистента тренера ФК “Зеніт”, а його єдиною заявою, дотичною до цієї теми, було повідомлення про неможливість платити аліменти колишній дружині через санкції проти Росії.