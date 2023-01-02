Згідно зі зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, протягом 1 січня авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

31 грудня ЗСУ вразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області – інформація вже підтверджена.

У районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Скільки одиниць живої сили ворога повністю ліквідовані – поки що уточнюється.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою протягом останньої доби уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.