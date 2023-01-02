Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

31 грудня ЗСУ вразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області – інформація вже підтверджена.

У районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Скільки одиниць живої сили ворога повністю ліквідовані – поки що уточнюється. 

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою протягом останньої доби уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.