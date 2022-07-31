Літаками штурмової авіації завдано два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Ситуація на півдні України лишається напруженою та складною, але сили оборони контролюють її розвиток.

Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони. На окупованих територіях проводить рокіровку сил, підтягує резерви, вишукує транспортні альтернативи, намагаючись убезпечитись від нашого вогневого контролю.

У пресслужбі зазначили, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту РФ маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет “Калібр”. І зауважили, що загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів.

В ОК “Південь” закликали утриматись від відвідування узбережжя й купання в прибережних водах, враховуючи мінну небезпеку.