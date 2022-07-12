З початку повномасштабного вторгнення РФ, ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил.

Так, 12 липня ударна авіація ПС знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південно-бузькому напрямку.

Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

У пресслужбі наголосили, що 12 липня близько 14.30 росіяни завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу “повітря-поверхня” типу Х-31 із винищувачів Су-30, котрі спрямували по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли.

Натомість дії країни-агресорки ще раз доводять, що РФ продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу.