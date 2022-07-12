Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил.
Так, 12 липня ударна авіація ПС знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південно-бузькому напрямку.
Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.
У пресслужбі наголосили, що 12 липня близько 14.30 росіяни завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу “повітря-поверхня” типу Х-31 із винищувачів Су-30, котрі спрямували по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли.
Натомість дії країни-агресорки ще раз доводять, що РФ продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу.
- Нагадаємо, російські окупанти намагалися витіснити українські війська з району Дементіївки у Харківській області. Але ЗСУ успішно відбили кілька штурмів та змусили ворога відійти.
- У Херсонській області внаслідок ракетного удару українські військові знищили близько 150 російських загарбників.
- ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на декількох напрямках. Водночас російські армійці не припиняють обстрілювати українські населені пункти. Під найінтенсивнішими обстрілами ті, які межують з РФ чи тимчасово окупованою територією.
- Неподалік від Мелітополя горить захоплена окупантами база військової частини МНС. Загоряння сталося у селищі Мирне.