Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил.

Так, 12 липня ударна авіація ПС знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південно-бузькому напрямку.

Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

У пресслужбі наголосили, що 12 липня близько 14.30 росіяни завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу “повітря-поверхня” типу Х-31 із винищувачів Су-30, котрі спрямували по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли.

Натомість дії країни-агресорки ще раз доводять, що РФ продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу.