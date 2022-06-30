Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили ворожі:
– командно-спостережний пункт
– два склади боєзапасів
– склад ракетно-артилерійського озброєння
– техніку
– живу силу
У Командуванні повітряних сил ЗСУ наголосили, що найактивніше українська авіація “відпрацювала” у Луганській області, підтримуючи дію підрозділів українських воїнів з повітря.
- Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили про втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України.