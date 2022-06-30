У середу, 29 червня, українська авіація завдала до 20-ти групових авіаударів по позиціях російських окупантів на різних напрямках. Знищено чимало ворожої техніки та боєзапасів противника, а також - живу силу окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили ворожі:

– командно-спостережний пункт

– два склади боєзапасів

– склад ракетно-артилерійського озброєння

– техніку

– живу силу

У Командуванні повітряних сил ЗСУ наголосили, що найактивніше українська авіація “відпрацювала” у Луганській області, підтримуючи дію підрозділів українських воїнів з повітря.