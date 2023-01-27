Про це сповістила пресслужба Національного олімпійського комітету України.
Повідомляється, що 28-річна представниця Закарпаття, чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, віддала усі сили на дистанції і показала перший час на фініші, на 0,5 секунди випередивши срібну медалістку, шведку Тільду Йоханссон і на 1,8 – володарку бронзи німкеню Ванессу Хінц.
“Це нагорода для моєї країни, – наголосила після фінішу у своєму коментарі пресслужбі IBU нова чемпіонка Європи. – Я горда, що сьогодні лунатиме наш гімн і підійматиметься синьо-жовтий прапор”.
Також Меркушина висловила свої сподівання, що у ці важкі для українського народу часи вона “змогла подарувати співвітчизникам краплинку радості”.
- Міжнародна федерація дзюдо (IJF) ухвалила рішення усунути від змагань спортсменів із Росії та Білорусі до січня 2023 року.
- Команди з настільного тенісу Росії та Білорусі не допустили до участі у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Ченду, що у Китаї.
- Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) виключила збірні Росії (RBF) та Білорусії (BBF) зі всіх найближчих змагань.
- Усі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.