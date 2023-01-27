Про це сповістила пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Повідомляється, що 28-річна представниця Закарпаття, чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, віддала усі сили на дистанції і показала перший час на фініші, на 0,5 секунди випередивши срібну медалістку, шведку Тільду Йоханссон і на 1,8 – володарку бронзи німкеню Ванессу Хінц.

“Це нагорода для моєї країни, – наголосила після фінішу у своєму коментарі пресслужбі IBU нова чемпіонка Європи. – Я горда, що сьогодні лунатиме наш гімн і підійматиметься синьо-жовтий прапор”.

Також Меркушина висловила свої сподівання, що у ці важкі для українського народу часи вона “змогла подарувати співвітчизникам краплинку радості”.