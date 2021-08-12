Українська Instagram-блогерка Христина Хрипта оголосила конкурс на посаду свого менеджера, за участь у якому треба було заплатити 200 гривень.

Про це свідчать розповіді в Instagram блогерки.

Як повідомляється, анкети надіслали понад 1200 підписників і кожен заплатив 200 гривень. Таким чином, блогерка зібрала більше 240 тисяч гривень.

Пізніше Христина зазначила, що гроші підуть на допомогу хворій дитині. Блогерка показала, як приносить гроші мамі хлопчика.

“Мені Бог дав таке побудження вам допомогти. Ви говорили, що операція коштує 100 тисяч гривень. Я думаю, що цих грошей вам буде достатньо”, – сказала Христина і витягла гроші із сумки.

Проте користувачі зазначили, що з анкет вона отримала 240 тисяч гривень, а передала на лікування 100 тисяч, й вказали їй на те, що одразу можна було назвати мету збору коштів.

“Я могла ці гроші витратити на себе, вкласти їх в наш будинок, поїхати на Мальдіви собі відпочити, але я знала, куди я хочу витратити ці гроші. Тож можете мені зараз писати будь-що”, – сказала блогерка. А ще вона пообіцяла “круті бонуси” тим, хто оплатив її анкети.

#Букви звернулися за коментарями до блогерки, але поки відповіді не отримали.