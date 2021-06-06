Про це повідомляє Федерація боксу України.

Анна Лисенко у ваговій категорії до 69 кг перемогла у чвертьфіналі росіянку Саадат Далгатову, уродженку Дагестану, яка є однією з найбільш досвідчених та титулованих спортсменок у своїй вазі.

“Перший раунд виявився за росіянкою, та вже з другого українка Лисенко почала швидко надолужувати втрачене. У підсумку три судді віддали перемогу українці, двоє – росіянці. Вихід до півфіналу, а також ліцензія на Олімпійські ігри у Токіо – в активі 29-річної киянки”, – йдеться у повідомленні Федерації боксу України.

Фото: Федерація боксу України

В активі українських боксерів вже три путівки на Ігри в Токіо.

Минулого року у Лондоні першим володарем ліцензії став Микола Буценко, а вже на початку турніру у Парижі ще одну ліцензію здобув Ярослав Харциз.