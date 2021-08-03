Українська борчиня Алла Черкасова завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Черкасова виступала у ваговій категорії до 68 кг.

У півфіналі українка поступилася американці Тамірі Менсі-Сток з рахунком 10:4.

У поєдинку за бронзову нагороду Черкасова змагалася з представницею Японії Сарою Досьо. Українка була сильнішою та завершила сутичку на свою користь з рахунком: 2:0.

Варто зазначити, що це вже сьома нагорода Олімпійських ігор у Токіо для збірної України. Так, 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.

Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).

Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).

31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.

Відтак, у “скарбничці” української збірної наразі є шість бронзових нагород та одна срібна.

ДОВІДКА. Алла Черкасова (народилася 5 травня 1989 року) – українська борчиня вільного стилю. Вона –чемпіонка світу та Європи, призерка чемпіонату світу і Європи, золота медалістка кубку світу. Крім того, Черкасова – майстер спорту України міжнародного класу.