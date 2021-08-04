22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Про це повідомляє Суспільне.

У фіналі Коляденко здолала представницю Латвії Анастасію Григорьєву з рахунком 3:1. Поєдинок Коляденко став третім у вечірній сесії. Коляденко боролася після “срібного” призера Ігор Парвіза Насібова та володаря олімпійського “золота” Жана Беленюка.

Перший період бою між Коляденко та Григорьєвою закінчився внічию. Наприкінці четвертої хвилини українка вже вийшла уперед й заробила один бал.

Ще один бал дістався Коляденко важко, адже вона перебувала на краю. Українка була у хвилині від бронзової нагороди.

За п’ять секунд Коляденко виштовхали з рингу, але бал не зарахували. За підсумком боротьби українка стала “бронзовою” призеркою Ігор в Токіо.

Нагадаємо, що український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.

У фіналі в категорії до 87 кг українець переміг представника Угорщини Віктора Лерінца. Рахунок – 5:1.

Сьогодні виступав ще один український борець – Парвіз Насібов. Він приніс збірній України срібну нагороду.