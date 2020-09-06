Сьогодні у зв'язку з погрозами ватажка "ДНР" відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу Горлівки відбулася нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі.

Про це повідомили в Офісі президента.

Як повідомлялося раніше, 5 вересня було поширено, в тому числі в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області). Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.

У неділю, 6 вересня, в Києві у зв’язку з заявами бойовиків відбулася розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі. Були присутні також віцепрем’єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран та представники Генштабу України.

Зазначається, що учасники провели детальний аналіз ситуації та заслухали доповіді групи ТКГ з питань безпеки, представників Міноборони, Міністерства закордонних справ, а також проаналізували звіт СММ ОБСЄ від 5 вересня 2020 року.

Повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.

Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко й послідовно дотримується режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

“Важливо, що це повністю підтверджується також у звітах СММ ОБСЄ”, – зауважив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, українська сторона “робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі”.

Також під час зустрічі було обговорено те, що 6 вересня окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки, поранивши одного українського військовослужбовця.

Під час обговорення учасники зустрічі наголосили, що провокації з боку бойовиків — не підстава для зриву мирного процесу.