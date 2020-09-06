Про це повідомили в Офісі президента.
Як повідомлялося раніше, 5 вересня було поширено, в тому числі в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області). Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.
У неділю, 6 вересня, в Києві у зв’язку з заявами бойовиків відбулася розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі. Були присутні також віцепрем’єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран та представники Генштабу України.
Зазначається, що учасники провели детальний аналіз ситуації та заслухали доповіді групи ТКГ з питань безпеки, представників Міноборони, Міністерства закордонних справ, а також проаналізували звіт СММ ОБСЄ від 5 вересня 2020 року.
Повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко й послідовно дотримується режиму повного та всеосяжного припинення вогню.
“Важливо, що це повністю підтверджується також у звітах СММ ОБСЄ”, – зауважив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
За словами Кравчука, українська сторона “робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі”.
Також під час зустрічі було обговорено те, що 6 вересня окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки, поранивши одного українського військовослужбовця.
Під час обговорення учасники зустрічі наголосили, що провокації з боку бойовиків — не підстава для зриву мирного процесу.
“Особливу увагу на зустрічі приділили інциденту, який стався 6 вересня і внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця, котрий здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа. Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Тобто українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі”, — заявили в Офісі президента.
За підсумками наради глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау
- Також через заяву Пушиліна Україна скликала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
- Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.
- 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки.
- Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу.