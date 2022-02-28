Українська делегація вже прибула до українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у Facebook.

До складу делегації увійшли: голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Раніше самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському і домовився про перемовини України з Росією на білоруському кордоні.

Після перемовин український президент розповів про деталі розмови з Лукашенком. За словами Зеленського, він заявив Лукашенку, що не хоче аби з території Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили.