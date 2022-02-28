Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у Facebook.
До складу делегації увійшли: голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.
Раніше самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському і домовився про перемовини України з Росією на білоруському кордоні.
Після перемовин український президент розповів про деталі розмови з Лукашенком. За словами Зеленського, він заявив Лукашенку, що не хоче аби з території Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили.
- Опісля амбасадорка України в США Оксана Маркарова привітала домовленість про перемовини між Україною та Росією. Вона додала, що її рідна країна “не готова до капітуляції”.
- Також звернувшись до громадян Республіки Білорусь Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі в Україні страждають звичайні люди та їхні домівки. Білоруси мають обрати на чиєму вони боці.