Голова делегації Росії Володимир Мединський повідомив, що українські представники на перемовинах щойно виїхала з Києва. Очікується, що до місця перемовин на українсько-білоруському кордоні вона прибуде 3 березня.

Про це йдеться у заяві Володимира Мединського.

Як розповів Мединський, “наскільки йому відомо”, українська делегація виїхала з Києва і наразі перебуває в дорозі до місця перемовин.

Представник держави-загарбника зазначив, що їх делегація прибула до Білорусі раніше.

“Українська делегація, мабуть, буде завтра зранку”, – наголосив Мединський.

Він додав, що його делегація “з розумінням ставиться” до того, що українським представникам важко виїхати зі столиці через проблеми з логістикою. Відомо, що РФ продовжує обстрілювати українські міста, житлові квартали ти цивільну інфраструктуру.

Свій коментар щодо майбутніх перемовин надав і радник глави Офісу президента України та представник української делегації на перемовинах Михайло Подоляк. Він зреагував на те, що представники РФ уже прибули до місця перемовин.