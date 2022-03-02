Про це йдеться у заяві Володимира Мединського.
Як розповів Мединський, “наскільки йому відомо”, українська делегація виїхала з Києва і наразі перебуває в дорозі до місця перемовин.
Представник держави-загарбника зазначив, що їх делегація прибула до Білорусі раніше.
“Українська делегація, мабуть, буде завтра зранку”, – наголосив Мединський.
Він додав, що його делегація “з розумінням ставиться” до того, що українським представникам важко виїхати зі столиці через проблеми з логістикою. Відомо, що РФ продовжує обстрілювати українські міста, житлові квартали ти цивільну інфраструктуру.
Свій коментар щодо майбутніх перемовин надав і радник глави Офісу президента України та представник української делегації на перемовинах Михайло Подоляк. Він зреагував на те, що представники РФ уже прибули до місця перемовин.
“Сумнівно, що без присутності за столом переговорів другої (української) сторони можна провести реальні переговори. Тому просто почекай реального початку діалогу”, — написав у Twitter Подоляк.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не підтверджує інформацію з Росії про те, що другий раунд перемовин України та РФ відбудеться 2 березня.
- Відомо, що перші перемовини України та Росії відбулись 28 лютого, проте жодних конкретних домовленостей щодо завершення військових дій ухвалити не вдалося.