В Афінах (Греція) відбувся 5-ий Міжнародний фестиваль "Діти світу танцюють та співають задля миру". Захід присвятили Міжнародному дню захисту дітей.

Джерело: Посольство України в Греції.

Товариство підтримки та розвитку культурної спадщини “Трембіта” організувало захід. Його провели за сприяння мерії Перістері й у співпраці з Об’єднаною українською діаспорою в Греції і Грецьким форумом емігрантів.

Також взяли участь у фестивалі організації, об’єднання, асоціації та школи, які представляють різні національні громади Афін.

“Через повномасштабне російське вторгнення в Україну питання захисту дітей набуло особливої важливості. Внаслідок постійних обстрілів Росії постраждали мільйони дітей. Доля десятків тисяч депортованих дітей досі залишається невідомою”, – наголосили у повідомленні. Посольство подякувало українській громаді за привернення уваги до цієї вкрай важливої проблеми, а творчим колективам – за неймовірне представлення їх культур.