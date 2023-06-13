Джерело: Посольство України в Греції.
Товариство підтримки та розвитку культурної спадщини “Трембіта” організувало захід. Його провели за сприяння мерії Перістері й у співпраці з Об’єднаною українською діаспорою в Греції і Грецьким форумом емігрантів.
Також взяли участь у фестивалі організації, об’єднання, асоціації та школи, які представляють різні національні громади Афін.
“Через повномасштабне російське вторгнення в Україну питання захисту дітей набуло особливої важливості. Внаслідок постійних обстрілів Росії постраждали мільйони дітей. Доля десятків тисяч депортованих дітей досі залишається невідомою”, – наголосили у повідомленні.
Посольство подякувало українській громаді за привернення уваги до цієї вкрай важливої проблеми, а творчим колективам – за неймовірне представлення їх культур.
- Президент Чехії Петр Павел прокоментував інцидент, який стався в одній із шкіл, де дівчинку Поліну з України ображали за її національність інші діти.