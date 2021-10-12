Про це повідомили в посольстві України в Італії. Цю ж інформацію підтвердила і сама Линів.

“Українська диригентка Оксана Линів стала музичним директором та головним диригентом Муніципального театру Болоньї“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що львів’янка стала першою жінкою за всю історію існування театру (1763 рік), яка була запрошена обійняти цю високу та відповідальну посаду.

“Це безпрецедентний приклад зламу як гендерних стереотипів в класичному консервативному музичному середовищі, так і визнання українських митців на світовому рівні“, – наголосили в посольстві.

Линів уточнила, що пропозиція очолити театр поступила їй після дебютного концерту в Італії.

“Це країна, де класична музика має надзвичайну історію, що відчувається в кожному куточку та є невід‘ємною частиною національної культури. Італія є не лише колискою оперного мистецтва світу – ця країна подарувала людству цілі епохи, і зокрема Ренесанс, де люди змінили свої погляди на цінності й світосприйняття в цілому“, – додала вона.

Диригентка зазначила, що тільки в одній Болоньї знаходиться понад 50 вулиць, названих на честь класичних композиторів.

“І це не випадково, адже свого часу тут знаходилася найвідоміший університет світу, а на заняття до професора музики Падре Мартіні намагалися попасти численні музиканти, серед яких і молодий Моцарт і українець Максим Березовський“, – пояснила вона.

За словами Линів, Муніципальний театр Болоньї свого часу відкривався в 1763 прем‘єрою опери Віллібальда Глюка в присутності композитора. В різні століття тут поставили світові прем‘єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді, а Вагнер не тільки справив фурор італійськими першовиконаннями своїх творів, а ще при житті став почесним громадянином міста.

Вона також додала, що на сцені цього театру в 1901 році дебютував Енріко Карузо, а одним з відомих диригентів був легендарний Артуро Тосканіні.

Крім того, за останніх 50 років в списку музичних керівників театру значаться такі всесвітньо відомі імена, як Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Ґатті.

ДОВІДКА. Муніципальний театр Болоньї – оперний театр в Болоньї, один з найважливіших в країні. Як правило, в його репертуар входить вісім опер і шість вистав у сезон, що триває з листопада по квітень. З початку XVII століття в Болоньї було засновано безліч театрів, які представляли оперу, але вони або були закриті, або згоріли.