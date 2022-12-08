«Українська Донеччина коле росіянам очі» – військовий та письменник Павло Вишебаба

Про це військовослужбовець зазначив у Facebook.
Його фото, паспортні дані та адреси почала поширюватись російськими каналами з написом “на zaчистку”.
Росіяни називають Вишебабу “укронацистом, русофобом, який хоче смерті росіян і жорсткого правопорядку на Донбасі”.
Військовий поставив риторичне запитання, невже вони думають, що це щось унікальне в Україні? Бо ж хто з українців не підходить під це формулювання?
Він зауважив, що 2020-ті нагадують йому 1920-ті, коли росіяни намагалися придушити наше національне відродження небаченого до того масштабу. Тоді геноцид українців здійснювався руками НКВДістів і голодоморами, нині – ракетами та відкритою війною.
Письменник пояснив, що національне відродження без літераторів неможливо і як і тоді, тож влада в Москві це розуміє. За слвами Вишебаби, його роль у війську скромна, тим більше, що в тих списках знаходяться наші потужні полковники, генерали, командири бригад, і “раптом скромний молодший сержант”.
Тож, думаю, їм насамперед коле очі те, що я представляю УКРАЇНСЬКУ ДОНЕЧЧИНУ і не втомлююсь транслювати українство мого регіону і в виступах, і в інтерв‘ю, і в творчості, – йдеться у дописі.
Військовий ще раз нагадав, що він на своїй українській донецькій землі з тисячами земляків на фронті, тож не вдасться “впарити” наратив “а пожертвуймо Донбасом і Кримом заради миру”.
Перемогу українці розуміють однаково — російська армія йде за кордони 1991 року, з усієї нашої Батьківщини. Або йде з нашої землі, або лишається в ній, констатував Вишебаба.
Довідка. Павло Вишебаба – поет, музикант та екоактивіст, наразі командир відділення 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. На фронт пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Є лідером гурту One Planet Orchestra, головою ГО “Єдина Планета”, посланець з питань толерантності ПРООН в Україні. Координатор антихутряної кампанії ХутроOFF, а також засновник першого в Україні веганського кафе One Planet.
- Систематичні розкрадання росіянами українських історичних цінностей є частиною ширшого наступу на національну ідентичність – WSJ.
- Комітет Сенату США ухвалив резолюцію про визнання дій РФ у війні в Україні “геноцидом проти українського народу”. Тепер очікується, що документ винесуть на загальне голосування до Сенату.
- Канада та Нідерланди вирішили долучилися до позову України до Міжнародного суду ООН щодо геноциду з боку РФ.
- Сенат Ірландії засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, визнавши його геноцидом українського народу.
- Чеський сенат визнав злочини російської армії проти України геноцидом українського народу. Відтак сенатори затвердили подальшу допомогу Україні.