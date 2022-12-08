«Українська Донеччина коле росіянам очі» – військовий та письменник Павло Вишебаба

Командир відділення 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Павло Вишебаба з‘явився в російських списках на ліквідацію за винагороду. Письменник припустив, що росіяни переслідують його за те, що він представляє "українську Донеччину".

Про це військовослужбовець зазначив у Facebook.

Його фото, паспортні дані та адреси почала поширюватись російськими каналами з написом “на zaчистку”.

Росіяни називають Вишебабу “укронацистом, русофобом, який хоче смерті росіян і жорсткого правопорядку на Донбасі”.

Військовий поставив риторичне запитання, невже вони думають, що це щось унікальне в Україні? Бо ж хто з українців не підходить під це формулювання?

Він зауважив, що 2020-ті нагадують йому 1920-ті, коли росіяни намагалися придушити наше національне відродження небаченого до того масштабу. Тоді геноцид українців здійснювався руками НКВДістів і голодоморами, нині – ракетами та відкритою війною.

Письменник пояснив, що національне відродження без літераторів неможливо і як і тоді, тож влада в Москві це розуміє. За слвами Вишебаби, його роль у війську скромна, тим більше, що в тих списках знаходяться наші потужні полковники, генерали, командири бригад, і “раптом скромний молодший сержант”.

Тож, думаю, їм насамперед коле очі те, що я представляю УКРАЇНСЬКУ ДОНЕЧЧИНУ і не втомлююсь транслювати українство мого регіону і в виступах, і в інтерв‘ю, і в творчості, – йдеться у дописі.

Військовий ще раз нагадав, що він на своїй українській донецькій землі з тисячами земляків на фронті, тож не вдасться “впарити” наратив “а пожертвуймо Донбасом і Кримом заради миру”.

Перемогу українці розуміють однаково — російська армія йде за кордони 1991 року, з усієї нашої Батьківщини. Або йде з нашої землі, або лишається в ній, констатував Вишебаба.

Довідка. Павло Вишебаба – поет, музикант та екоактивіст, наразі командир відділення 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. На фронт пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Є лідером гурту One Planet Orchestra, головою ГО “Єдина Планета”, посланець з питань толерантності ПРООН в Україні. Координатор антихутряної кампанії ХутроOFF, а також засновник першого в Україні веганського кафе One Planet.