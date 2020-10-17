Про це повідомляється на сайті фестивалю та офіційній Facebook-сторінці кінострічки.

Повнометражний фільм режисера Тараса Дроня “Blindfold” переміг у міжнародній конкурсній програмі дебютних фільмів “Competition 1-2”.

Картина була визнана кращою серед 15 інших, представлених у цій категорії.

На церемонії нагородження в Варшаві Тарас Дронь отримав приз і грошову премію в розмірі 10 000 злотих.

Варто зазначити, що на фестивалі відбулася світова прем’єра стрічки.

Події психологічної спортивної драми “Із зав’язаними очима” розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни. Головна героїня – молода спортсменка боїв без правил, ММА, яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина кидає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав’язує їй суспільство.

Головну роль у фільмі зіграла українська молода актриса Марина Кошкіна (відома за фільмами “Забуті” Дар’ї Онищенко та “Захар Беркут” Ахтема Сеітаблаєва).

Стрічку було знято за підтримки Міністерства культури України.

Варшавський кінофестиваль (Warsaw Film Festival) є найбільшим кінофестивалем Східної Європи. Цього року він проходить з 9 по 18 жовтня.