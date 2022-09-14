Українська дизайнерка розпочала шоу на New York Fashion Week з хвилини мовчання

Про це повідомляє пресслужба Ukrainian Fashion Week у Telegram.
Це вразило багатьох гостей: “Отак ми нагадуємо світу про війну в Україні. Так працює культурна дипломатія”, — йдеться в повідомленні.
Її колекція була представлена на міжнародному модному показі New York Fashion Week 2022, де журналістам та громадськості продемонстрували ексклюзивні колекції.
Бренд Світлани заснований у 2006 році. Його ключовим підходом є естетика та люкс. Чіткі силуети кроїв та м’яка палітра кольорів – основа колекції кожного бренду. Про це йдеться на офіційному сайті.
Оновлені українські мотиви – ще одна товарна марка бренду. Досліджуючи національну спадщину, Світлана проводить делікатну роботу з етнічними символами.
Зазначається, що у BEVZA етично ставляться до природи та виробництва, тому розробляють довговічні продукти, а деякі речі вироблені з переробленої пластмаси та залишків тканини.
- Нагадаємо, 3 лютого у Києві стартував Ukrainian Fashion сезону FW22-23. тиждень моди із 25-річними традиціями. Незалежно від політичних чи соціальних подій, з 1997 року Ukrainian Fashion Week проводиться двічі на рік. Він повністю відповідає світовим стандартам та привертає увагу прихильників моди з усього світу.
- Раніше #Букви розповідали, як пройшов другий день Ukrainian Fashion сезону FW22-23.
- Відомо, що Український тиждень моди був заснований у 1997 році та став першим у Східній Європі.
- Також повідомлялось, що Українському тижню моди (Ukrainian Fashion Week) відмовили в державному фінансуванні.