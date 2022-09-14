Українська дизайнерка розпочала шоу на New York Fashion Week з хвилини мовчання

Українська дизайнерка Світлана Бевза розпочала показ шоу своєї колекції бренду BEVZA з хвилини мовчання.

Про це повідомляє пресслужба Ukrainian Fashion Week у Telegram.

Це вразило багатьох гостей: “Отак ми нагадуємо світу про війну в Україні. Так працює культурна дипломатія”, — йдеться в повідомленні.

Її колекція була представлена на міжнародному модному показі New York Fashion Week 2022, де журналістам та громадськості продемонстрували ексклюзивні колекції.

Бренд Світлани заснований у 2006 році. Його ключовим підходом є естетика та люкс. Чіткі силуети кроїв та м’яка палітра кольорів – основа колекції кожного бренду. Про це йдеться на офіційному сайті.

Оновлені українські мотиви – ще одна товарна марка бренду. Досліджуючи національну спадщину, Світлана проводить делікатну роботу з етнічними символами.

Зазначається, що у BEVZA етично ставляться до природи та виробництва, тому розробляють довговічні продукти, а деякі речі вироблені з переробленої пластмаси та залишків тканини.