Уродженка Чернівців Інна Вернікова здобула перемогу на виборах до муніципальної ради Нью-Йорка, які відбулися 2 листопада.

Про це повідомляє американське видання “Голос Америки”.

Інна Верніков – успішна адвокатка у справах шлюбу та імміграції, має власну адвокатську фірму. 2 листопада вона перемогла на 48-му окрузі в Брукліні, на дільниці, що охоплює Брайтон Біч, і стала членкинею міської ради Нью-Йорка.

Жінка народилася у Чернівцях, навчалася у місцевій школі №41. У 12 років Верніков з родиною емігрувала до США, вищу освіту здобула у Флориді. Там у юридичній школі вона була президенткою Асоціації єврейських студентів-юристів. Тоді студента з України переконала керівництво навчального закладу перенести традиційну церемонію вручення випускних дипломів із суботи на неділю.

На минулих президентських виборах Верніков голосувала за Дональда Трампа. І хоч жителі Нью-Йорка переважно підтримують демократів, змогла потрапити до муніципальної ради міста від Республіканської партії.