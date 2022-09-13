У Лондоні українська фотографиня Діана Андруник відзняла масштабний проєкт присвячений харківському балету, який створений задля підтримки українського мистецтва. У серці столиці Великої Британії балерини позували на горі з мішків, що захищають культурні пам'ятки в Україні.

Відповідні світлини вона опублікувала у своєму Instagram.

“Дякую за підтримку цього сильного монументального проєкту для підтримки та захисту українського мистецтва та культури. Дякую, що ви обрали мене, щоб зробити фото цього і стати частиною цього”, — наголосила Андруник.

В Україні статуї та культурні пам’ятки “закопують” у мішки з піском, щоби вони вистояли проти ракет, бомб та війни. Зазначається, що в Лондоні на сцену вийде Об’єднаний український балет, який продемонструє, що українських виконавців неможливо перемогти. Серед сотень захисних мішків з піском з гордістю позуватимуть українські балерини, що представляють могутню культуру та ідеї своєї Батьківщини. Про це написали в Biscuit.filmworks.

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Весь прибуток від продажу квитків йде на гуманітарну акцію DEC Ukraine та United Ukrainian Ballet Foundation, яка існує для захисту, підтримки та поширення української культури. Квитки вартуватимуть від 10 до 200 фунтів. Вистава пройде з 13 по 17 вересня 2022 року в Лондонському Колізеї.