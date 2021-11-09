Ролик опубліковано на каналі УІНП.
У відео, створеному студією “Диваки Продакшн”, коротко оповідається історія створення Української Гельсінської групи — першої в радянській Україні правозахисної організації.
Також у ньому історичні хроніки з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного поєднуються з кадрами Майдану, знятими студією Babylon-13.
Що відомо про УГГ?
Це була друга в СРСР (після Московської) правозахисна організація, яка відкрито боролася з порушеннями прав людини. Згодом такі спілки виникли в Литві, Грузії, Вірменії.
Метою групи був захист засадничих прав людини, зафіксованих у 1975 році у Гельсінських угодах, під якими підписався і Радянський Союз.
Засновниками УГГ стали десять українських дисидентів. Це:
- генерал радянської армії Петро Григоренко,
- фронтовик, письменник і філософ Микола Руденко,
- хімік Оксана Мешко,
- письменник-фантаст Олесь Бердник,
- юрист Левко Лук’яненко,
- мікробіолог Ніна Строката,
- інженер Мирослав Маринович,
- історик Микола Матусевич,
- вчитель Олекса Тихий,
- юрист Іван Кандиба.
Про створення спілки 9 листопада 1976 оголосив Руденко, який згодом очолив групу. Це відбулося в московській квартирі дисидента Олександра Гінзбурга за участі іноземних журналістів.
До кінця 1980 року УГГ оприлюднила 30 меморандумів, декларацій, маніфестів, звернень та інформаційних бюлетенів, де йшлося про захист прав людини, а також недотримання політичних, економічних, культурних прав українців. Завдяки діяльності групи світ вперше почув про Голодомор та інші злочини режиму.
Практично всіх членів УГГ (до кінця 1980-х про свою приналежність до організації оголосила 41 людина) було заарештовано та (часто за сфабрикованими обвинуваченнями) засуджено на максимальні терміни.
Загальний термін ув’язнення членів УГГ – 550 років, із них 170 – саме за участь в організації.
Четверо членів групи (Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко та Василь Стус) не повернулися живими з табору особливого режиму.
Михайло Мельник наклав на себе руки напередодні неминучого арешту 9 березня 1979 року.
У 1988 році на основі УГГ було створено Українську Гельсінську спілку (УГС), яку очолив Левко Лук’яненко (помер у 2018 році). На базі УГС згодом була створена Українська республіканська партія. Вона продовжує свою діяльність і досі, утім наразі не має мандатів у Верховній Раді.
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