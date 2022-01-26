Дані оприлюднені на сайті регулятора.
Водночас євро подорожчало на 24 копійки. Основні валюти станом на ранок були встановлені на наступному рівні:
- 28,66 гривні за долар;
- 32,3 гривні за євро.
На порталі Finance.ua йдеться, що на готівковому ринку долар купують за 28,58 і продають по 28,87 гривні. Євро встановлено на рівні за 32,16 гривні й продаж по 32,61 гривні. На “чорному” ринку вартість купівлі сягає за 28,67 і продажу 28,75 гривні, євро – 32,43 і відповідно 32,53 гривні.
Зазначимо, що причиною знецінення гривні є реакцією учасників ринку на загрозу вторгнення РФ в Україну. Банкіри та фахівці додали, що падіння спостерігається з листопада 2021 року.
- Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити для України екстрені кредити і гранти, аби держава змогла задовольнити свої потреби у фінансуванні на тлі російської агресії.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сповістив скільки уряд у 2022 році сподівається отримати від приватизації. За попередніми розрахунками, до державного бюджету планують залучити вісім мільярдів гривень.
- Також у глобальному рейтингу мільярдерів Forbes 76 російських бізнесменів втратили частину статків. Напружена ситуація між Україною та Росією призвела до одного із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки.