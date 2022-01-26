Національний банк у середу, 26 січня, встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,66. З минулого дня американська валюта подорожчала на майже 30 копійок.

Дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро подорожчало на 24 копійки. Основні валюти станом на ранок були встановлені на наступному рівні:

28,66 гривні за долар;

32,3 гривні за євро.

На порталі Finance.ua йдеться, що на готівковому ринку долар купують за 28,58 і продають по 28,87 гривні. Євро встановлено на рівні за 32,16 гривні й продаж по 32,61 гривні. На “чорному” ринку вартість купівлі сягає за 28,67 і продажу 28,75 гривні, євро – 32,43 і відповідно 32,53 гривні.

Зазначимо, що причиною знецінення гривні є реакцією учасників ринку на загрозу вторгнення РФ в Україну. Банкіри та фахівці додали, що падіння спостерігається з листопада 2021 року.