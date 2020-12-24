Головну ялинку України, навколо якої точилися дискусії, визнали однією з найкращих у Європі.

Про це свідчить рейтинг туристичного сервісу European Best Destinations.

В організації наголосили, що декорації новорічних ялинок не настільки важливі, якщо вони приносять радість людям.

Ялинка-інсталяція у Вільнюсі

24-метрова ялинка у форматі гігантської інсталяції в столиці Литви стала найгарнішою ялинкою Європи. Дизайнери проєкту розробили ялинку з металевих блоків, LED-лампочок, дзеркал і живих ялинових гілок. Зазначимо, що традиційних іграшок на ялинці немає.

Традиційна красуня у Страсбурзі

Ялинку прикрасили у традиційному стилі. Навколо новорічної красуні облаштували неймовірний новорічний ярмарок.

Пишна ялинка у Празі

У центрі Праги встановили пишну живу ялинку, яку прикрасили мільйонами вогнів та тисячами іграшок. Помилуватися красунею можна до 6 січня.

Мінімалістична ялинка у Базелі

Швейцарці вирішили відійти від традиційної помпезності ялинок. Тож у Базелі з’явилася чарівна мінімалістична ялинка.

Грузинська казка у Тбілісі

Грузини прикрасили свою ялинку чарівними янголами та яскравими зорями.

Яскрава красуня у Кельні

Ця жива новорічна красуня безумовно стане прикрасою ваших фото з відпустки… якщо ви, звісно, запланували її в Кельні.

Казкова ялинка у Києві

Скандальна українська ялинка посіла сьому сходинку рейтингу. Київська красуня та казкові декорації точно залишать неймовірні спогади.

Невибаглива красуня в Римі

Італійці вирішили прикрасити свою ялинку у традиційному стилі без зайвих декорацій. Простота завжди високо оцінюється.

Вишукана ялинка у Варшаві

Поляки цьогоріч установили живе дерево, яке прикрасили теплими вогниками та розкішними іграшками.

Граціозна красуня у Відні

Головна ялинка Австрії цього року жива, прикрашена лише теплими вогниками. Ніяких іграшок, ніяких декорацій, нічого зайвого.