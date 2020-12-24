Про це свідчить рейтинг туристичного сервісу European Best Destinations.
В організації наголосили, що декорації новорічних ялинок не настільки важливі, якщо вони приносять радість людям.
- Ялинка-інсталяція у Вільнюсі
24-метрова ялинка у форматі гігантської інсталяції в столиці Литви стала найгарнішою ялинкою Європи. Дизайнери проєкту розробили ялинку з металевих блоків, LED-лампочок, дзеркал і живих ялинових гілок. Зазначимо, що традиційних іграшок на ялинці немає.
- Традиційна красуня у Страсбурзі
Ялинку прикрасили у традиційному стилі. Навколо новорічної красуні облаштували неймовірний новорічний ярмарок.
- Пишна ялинка у Празі
У центрі Праги встановили пишну живу ялинку, яку прикрасили мільйонами вогнів та тисячами іграшок. Помилуватися красунею можна до 6 січня.
- Мінімалістична ялинка у Базелі
Швейцарці вирішили відійти від традиційної помпезності ялинок. Тож у Базелі з’явилася чарівна мінімалістична ялинка.
- Грузинська казка у Тбілісі
Грузини прикрасили свою ялинку чарівними янголами та яскравими зорями.
- Яскрава красуня у Кельні
Ця жива новорічна красуня безумовно стане прикрасою ваших фото з відпустки… якщо ви, звісно, запланували її в Кельні.
- Казкова ялинка у Києві
Скандальна українська ялинка посіла сьому сходинку рейтингу. Київська красуня та казкові декорації точно залишать неймовірні спогади.
- Невибаглива красуня в Римі
Італійці вирішили прикрасити свою ялинку у традиційному стилі без зайвих декорацій. Простота завжди високо оцінюється.
- Вишукана ялинка у Варшаві
Поляки цьогоріч установили живе дерево, яке прикрасили теплими вогниками та розкішними іграшками.
- Граціозна красуня у Відні
Головна ялинка Австрії цього року жива, прикрашена лише теплими вогниками. Ніяких іграшок, ніяких декорацій, нічого зайвого.
- Раніше #Букви розповідали, хто заробляє на організації новорічних свят в Києві.
- У проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, пояснили, що символізує капелюх, який замість традиційної зірки прикрашав головну ялинку країни.