Українка Яна Беломоіна фінішувала восьмою на Олімпійських іграх-2020 у дисципліні крос-кантрі.

Про це повідомляє НОК України.

“Яна Беломоіна – у вісімці найсильніших Токіо-2020. На XXXII Літніх Олімпійських іграх представниці маунтенбайку розіграли нагороди у дисципліні крос-кантрі. На восьмому місці фінішувала чемпіонка Європи та бронзова медалістка чемпіонату світу українка Яна Беломоіна”, – йдеться у повідомленні.

🚵‍♀️🇺🇦🎌Яна Беломоіна – у вісімці найсильніших Токіо-2020.

На XXXII Літніх Олімпійських іграх представниці маунтенбайку розіграли нагороди у дисципліні крос-кантрі. На восьмому місці фінішувала чемпіонка Європи та бронзова медалістка чемпіонату світу українка Яна Беломоіна. pic.twitter.com/D02e8aal88 — НОК України (@OlympicUA) July 27, 2021

Це вже третя Олімпіада для українки. Беломоіна змагалася у 2012 та 2016 роках. На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Яна також потрапила у топ-10, фінішувавши на дев’ятою.

На цих змаганнях велогонщиці мали подолати 20,55 кілометри – стартове коло (1,3 км) та ще п’ять по 3,85 км.

П’єдестал цієї Олімпіади повністю зайняли представниці Швейцарії – олімпійська чемпіонка Йоланда Нефф, друге місце у Сіни Фрей, третє у Лінди Індерганд.