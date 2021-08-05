Українка Анжеліка Терлюга вийшла в півфінал Олімпійських ігор з першого місця у своїй групі.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що карате дебютувало у програмі Олімпіади у Токіо. Загалом у цій дисципліні розіграють медалі у восьми вагових категоріях. Україна представлена у трьох.

Терлюга змагалася у ваговій категорії до 55 кг. Вона мала упродовж першої сесії провести сутички із чотирма суперницями, за підсумками чого потрапила у півфінал та поборотися за медалі Олімпійських Ігор.

У півфіналі вона вже сьогодні зустрінеться зі спортсменкою з китайського Тайбею Вень Цзі-Юнь. Незалежно від підсумку сутички Україна отримає ще одну медаль у свій залік.

У півфіналі вона вже сьогодні зустрінеться зі спортсменкою з китайського Тайбею Вень Цзі-Юнь. Незалежно від підсумку сутички Україна отримає ще одну медаль у свій залік.