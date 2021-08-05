Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що карате дебютувало у програмі Олімпіади у Токіо. Загалом у цій дисципліні розіграють медалі у восьми вагових категоріях. Україна представлена у трьох.
Терлюга змагалася у ваговій категорії до 55 кг. Вона мала упродовж першої сесії провести сутички із чотирма суперницями, за підсумками чого потрапила у півфінал та поборотися за медалі Олімпійських Ігор.
У півфіналі вона вже сьогодні зустрінеться зі спортсменкою з китайського Тайбею Вень Цзі-Юнь. Незалежно від підсумку сутички Україна отримає ще одну медаль у свій залік.
У півфіналі вона вже сьогодні зустрінеться зі спортсменкою з китайського Тайбею Вень Цзі-Юнь. Незалежно від підсумку сутички Україна отримає ще одну медаль у свій залік.
- Раніше український боксер Олександр Хижняк вийшов до фіналу Олімпійських ігор-2020, що проходять у Токіо (Японія), і тепер побореться за золоту нагороду. Хижняк виступає у ваговій категорії до 75 кг.