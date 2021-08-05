Про це свідчать дані на офіційному сайті Олімпіади.

Терлюга змагалася у ваговій категорії до 55 кг. Посівши перше місце у своїй групі, українка вийшла до півфіналу, де перемогла спортсменку з Тайваню Вень Цзу Юнь. Як поінформували в Національному олімпійському комітеті України, долю півфіналу з Вень Цзу-Юнь (4:4) вирішили судді та віддали перевагу українці.

У фіналі Терлюга змагалася з болгаркою Івет Горановою. У напруженому поєдинку перемогла болгарська каратистка.

Терлюга ж завоювала “срібло”.

Варто зазначити, що ця нагорода є історичною, оскільки такий вид спорту, як карате, цього року вперше представлений на Олімпійських іграх.

Відтак, в Токіо розіграли перший в історії Олімпіади комплект нагород.

“Анжеліка Терлюга здобуває срібло у жіночому куміте до 55 кг і виборює історичну нагороду не лише для України, адже змаганнях з карате цього року дебютували в програмі Олімпійських ігор! У напруженому півфіналі Анжеліка проявила справжній бійцівський характер, боролася до останньої секунді й перемогла представницю китайського Тайбею Вень Цзу-Юнь (4:4). Проте у вирішальному поєдинку переконливішою все ж була суперниця з Болгарії Івет Горанова (4:1)”, – зазначили в НОК.

Варто зазначити, що це вже третє “срібло” в “скарбничці” збірної України на Олімпійських іграх у Токіо.

Першу срібну нагороду завоював Михайло Романчук у плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Друге “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.

ДОВІДКА. Анжеліка Терлюга – 29-річна українська каратистка, заслужений майстер спорту України. Змагається у ваговій категорії до 55 кг. Вона – багаторазова чемпіонка України, триразова чемпіонка Європи та срібна призерка Європейських ігор 2019 року.