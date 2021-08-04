Українська команда посіла перше місце серед 23 країн на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів "Софія-2021".

Про це повідомив почесний президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Артур Палатний.

“Наші юні спортсмени завоювали 17 золотих, 18 срібних і 17 бронзових нагород”, – написав Палатний.

Він також додав, що українцям вдалося обійти в командному заліку Росію та США.

“Такий успіх став можливий завдяки наполегливій праці кожного юного спортсмена під професійним наставництвом команди тренерів та якісній роботі керівництва National MMA Federation of Ukraine”, – зазначив Палатний.

Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів проходив з 30 липня до 1 серпня в Болгарії. За Україну виступали 68 спортсменів.