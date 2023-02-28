Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук закликала до створення спеціального трибуналу, щоб судити Володимира Путіна та його соратників за злочин агресії.

Про це сповіщає The Guardian.

Українська активістка також зазначила, що швидкий початок судових процесів щодо військових злочинів проти президента Росії та його поплічників може врятувати життя людей, стримавши окупантів від подальшої агресії. Деякі військові, можливо, не всі, зрозуміли б, що авторитарному режиму Путіна прийшов кінець, якби вони знали, що їх притягнуть до відповідальності.

Зазначено, що Матвійчук висловлює пропозицію українського уряду про створення спеціального трибуналу для суду над Путіним та іншими політичними та військовими лідерами за злочин агресії, який не може бути притягнутий до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Союзники України обговорюють цю ідею, але офіційні особи кажуть, що переговори залишаються на початковій стадії.

Крім того, лауреатка Нобелівської премії закликала західні країни допомогти “перевантаженій прокуратурі України” розслідувати десятки тисяч військових злочинів. Вона запропонувала, щоб міжнародні судді та прокурори працювали зі своїми колегами в Україні. 17 лютого генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що його прокуратура розслідує 67 тисяч справ про воєнні злочини.

За її словами, світ досі “упереджено” дивиться на міжнародне правосуддя через призму Нюрнберзького процесу, коли військових злочинців судили лише після падіння нацистського режиму. На думку Матвійчук, важливо встановити ці механізми зараз.

“Коли я спілкувалася з жертвами, вони запевняли, що зловмисники були дуже впевнені, що уникнуть відповідальності. Вони насолоджувалися безкарністю”, – пояснила вона.

Також додається, що вона процитувала опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке показало, що дві третини респондентів (65,8%) сказали, що їх найбільшим розчаруванням після закінчення війни стане безкарність Росії за військові злочини.